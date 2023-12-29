Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: Ligde Kalabilmek İçin Var Gücümüzle Mücadele Edeceğiz

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Yamak, ligin ilk yarısında hedefledikleri başarıyı yakalayamadıklarını ancak ligde kalabilmek için var güçleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Başkan Nahid Yamak, ligde ilk yarının tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yamak, "İlk yarı sonu itibariyle ligdeki pozisyonumuz ve topladığımız puan iyi değil. Sezon başında bundan daha iyisini hedeflemiştik. Planımız 15 puanla ligin ilk yarısını tamamlayabilmekti, topladığımız 9 puana rağmen, 3 puan silme cezası nedeniyle, bu hedefin 9 puan gerisinde kaldık" dedi.

İstenilen başarının elde edilememesine rağmen genç oyuncuların gelişiminden memnun olduklarını kaydeden Yamak, "Bu sezon genç oyuncularımızın omuzlarına çok fazla yük yükledik ancak birçoğunun gelişiminden memnunuz. Genel olarak Giresunspor'un olması gereken yer burası değil. Sonuç olarak ilk yarıda başarılı olamadık. Sezonun ikinci yarısında ligde kalabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Lige verilen arada Teknik Direktör Mehmet Birinci ile yolları ayırdıklarını hatırlatan Nahid Yamak, " Giresunspor'a verdiği emeklerden dolayı hocamıza teşekkür ediyorum. Takımımız devre arası kamp çalışmaları için 30 Aralık Cumartesi günü Antalya'da toplanacak. Teknik direktörlük görevi için farklı isimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Hazırlık kampımızın ilk günlerinde yeni hocamızın takımımızın başına olmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Eski oyunculara borcumuz 250 milyon TL"

Ligin ikinci yarısı ve kulübün geleceğine dair değerlendirmelerde de bulunan Yamak, kulübün mevcut borcunun toplam 350 milyon TL olduğunu, bunun 250 milyon TL'lik kısmının eski futbolcu alacakları, kalan 100 milyon TL'nin ise vergi ve sigorta borcu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Ligin ikinci devresinde hiç kuşkusuz çok çetin bir mücadelenin içerisinde olacağız, ancak şu an bizim önceliğimiz transfer tahtasının açılabilmesidir. Bu yönde çok ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Kulübün eski futbolcularına 250 milyon TL borcu var. Bu haliyle bu borcu ödememiz mümkün değil. Ne böyle bir gelirimiz ne de bu boyutta kaynak üretebilecek alternatifimiz var. Kulüp avukatımız Kerim Aynur ile beraber alacaklı oyuncularla iki aydır süren görüşmelerimiz ve bu anlamda ciddi çalışmalarımız var. Ocak ayında gerçekleştireceğimiz önemli bağış etkinlikleri olacak. Ara transferde bir oyuncumuzun satışı gerçekleşebilir. Buralardan elde edeceğimiz gelire ilave olarak borç ya da kredi bularak yaklaşık 100 milyon TL'lik bir kaynakla borçlu olduğumuz tüm oyuncularla anlaşmaya varmak istiyoruz. Alacaklı 25 futbolcunun 20'siyle çok olumlu bir zemin yakaladık, bu oyuncularla bizim karşılayabileceğimiz şartlarda anlaşmaya çok yakınız. Ancak bizim 25 oyuncunun tamamıyla kendi ödeyebileceğimiz imkanlar dahilinde anlaşma sağlamamız gerekiyor. Bunun için gece gündüz demeden çok yoğun bir mesai harcıyoruz."

"25 Şubat'tan bu yana 130 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağladık"

Göreve geldikleri 25 Şubat tarihinden bu yana kulübe 130 milyon TL'nin üzerinde kaynak sağladıklarını vurgulayan Başkan Yamak, "Bu rakamla hem kulübün giderlerini karşılayıp ayakta kalmasını sağlamaya çalıştık hem de borç ödemesi yaptık. Zaman zaman, madem ödeme yaptınız neden kulübün borcu azalmıyor şeklinde yorum ve eleştirilerle karşılaşıyoruz. Biz kulübü devraldığımız tarihte Euro kuru 20 TL seviyesindeydi bugün neredeyse 33 TL. Döviz bazındaki borç, Türk Lirası olarak artmaya devam ediyor. Yabancı futbolculara yapılan borcun sebebi biz değiliz ancak bunları tümüyle temizlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yabancı futbolcu borçlarının tamamına çözüm bulunmadıkça, ödeseniz bile kur ve faizler nedeniyle bu borç azalmıyor" ifadelerini kullandı.

"Gereken desteği bulabilirsek Giresunspor'un borcunu temizleyip, geleceğini kurtarabiliriz"

"İçerisinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle istenilen başarının sahaya yansımadığının ve çok sancılı bir süreç geçirdiğimizin farkındayız. Ancak yaptığımız çalışmalarla kulübün geleceği adına çok önemli mesafe kaydettik. Ocak ayı içerisinde gereken desteği bulup alacaklı oyuncularla kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda anlaşmaları tamamlarsak, borcun büyük bir kısmını temizleyip, Giresunspor'un geleceğini kurtarmış olacağız. Bu nedenle tüm camiamızın ve taraftarlarımızın desteğini rica ediyoruz" şeklinde konuşan Nahid Yamak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok. Kulüp yönetimine talip olduğunu açıklayan arkadaşlarımızla ya da eskiden başkanlık yapmış isimlerle de bir sorunumuz yok. Bizim yalnızca Giresunspor'a zarar verenlerle sorunumuz var. Devam eden hukuki bir sürecimiz var, bu konuda söyleyeceğim tek şey, savcılığın tanıdığı uzlaşma süresinin tamamlanmasına 10 gün kaldı, ardından konu mahkemeye taşınmış olacak."

Vukan Savicevic ve Kadir Seven konusu

Kulüpten ayrılacağı konuşulan Savicevic ve farklı bir takıma transfer olacağı iddia edilen Kadir Seven'le ilgili de konuşan Başkan Yamak, "Savicevic'in menajerine geçen seneden kalma 40 bin Euro borç var, ödenmediği için bu rakam 52 bin Euro'ya yükselmiş. Oyuncunun alacağıyla birlikte toplam 142 bin Euro borcumuz var. Bu sezona bakıldığında oyuncudan hiçbir katkı da alamadık. Bu nedenle oyuncuyla yola devam etmeyeceğiz. Kadir Seven'e ise talipli kulüpler var. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Kadir'in dışında altyapımızdan yetiştirdiğimiz 7-8 oyuncumuza daha birçok kulübün ilgisi var. Bunların çoğunluğu 18-20 yaşlarında. Bu oyunculardan sezon sonunda 2.5-3 milyon Euro gelir elde edebiliriz. Giresunspor aradığı kaynak için kredi ya da borç dahi bulsa, elindeki bu değerlerin satışından bu borcunu rahatlıkla ödeyebilir" dedi.

Son olarak kulübe maddi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri 'Yüreğini Koy' kampanyasının önemine vurgu yapan Nahid Yamak, "3 Ocak tarihinde, Giresunlu milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, iş adamlarımız ve Giresunspor'a hizmet etmiş eski başkanlarımızın katılacağı, kulübümüzün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Ardından 17 Ocak'ta taraftarlarımızın katılım sağlayacağı ayrı bir canlı yayın etkinliği daha düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerden kulübümüze önemli miktarda bağış desteği kazandırmak istiyoruz. Ayrıca 27 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştireceğimiz 'Giresunspor Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi' ile camiamızla yeniden bir araya gelip kulübümüze katkı sağlayacağız" açıklamasında bulundu. - GİRESUN