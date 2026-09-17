Başkan Hekimoğlu'ndan milli boksörlere 'kolbastı' sözü

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonlukların gelmesi halinde milli sporcularla "kolbastı" oynayacağını söyledi.

Hekimoğlu, AA muhabirine, Sofya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ilişkin hazırlıkları, milli boksörlerin hedeflerini ve Trabzon'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı değerlendirdi.

Şampiyon olmaları halinde Bulgaristan'a "kolbastı" öğreteceklerini belirten Hekimoğlu, "Gerekirse ben de çıkar oynarım. Ben kolbastıyı çok iyi bilmem ama çok severim. O müziği çaldırmak istiyorum. Kızlar çok güzel oynuyor. Tabii bizim iki Buse'miz var. İkisi de çok iyi kolbastı oynuyor. Çünkü ikisi de Trabzonlu. Zaten Trabzon'umuza özgü bir şey. O sevinci yaşamak için onların ortasına ben de atlarım." ifadelerini kullandı.

İtalya, Brezilya, Almanya ve Kastamonu'da gerçekleştirdikleri ikili kamplarla şampiyonaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Hekimoğlu, şöyle devam etti:

"2026 yılının en değerli turnuvası Büyükler Avrupa Şampiyonası. World Boxing'in programında her zaman kadınlar ve erkekler ikisi bir arada oluyor. Eskiden IBA'da böyle değildi ama şimdi kadınlar ve erkekler birlikte oluyor. Biz de İtalya'da, Brezilya'da, Almanya'da ve Kastamonu Kamp Eğitim Merkezimizde ikili kamplar olarak çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Özellikle kadınlarda çok iyi kadromuz var. Olimpik sporcularımız var, olimpiyat şampiyonumuz var, ikincimiz var, üçüncümüz var. Dünya şampiyonlarımız var. Erkeklerde de inşallah Türk boksunu hareketlendirmek istiyoruz. Burası bir başlangıç olabilir. İnşallah bayrağımızı göndere çekeceğiz. İstiklal Marşı'nı herkese dinleteceğiz."

Türkiye'nin son yıllarda farklı branşlarda da önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Hekimoğlu, "Sadece Türk boksu olarak konuşmak istemiyorum. Türkiye bu tür turnuvalarda artık kendini hissettirmeye başladı. Voleyboldaki başarımız, basketboldaki başarımız, futbolda da elimizden geleni yapıyoruz. Diğer taraftan Türkiye, okçulukta, yüzmede güzel neticeler alıyor. Gittikçe gelişmeye başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gerçekten çok büyük desteği var. Biz de bu anlamda çalışmaya devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah nice altın madalyaları alıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kadın milli takımına güveninin altını çizen Hekimoğlu, takım halinde kürsüde yer alacaklarına inandığını belirterek, kadınlarda daha başarılı bir sonuç beklediğini ifade etti.

"Trabzon'umuzla daha güzel başarılar elde etmek istiyoruz"

Trabzon'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Hekimoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Belediyesinin organizasyona önemli destek verdiğini dile getirdi.

Trabzon'un futbol şehri olarak öne çıktığını ancak boksun da kentte önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Hekimoğlu, "Tabii Trabzon bir futbol şehri. Boks da çok önemli Trabzon'da ama futbol denince tabii Trabzonspor akla geliyor. Bizim 1461 Trabzon Futbol Kulübümüz var. Orada benim abim Celil Hekimoğlu'nun Trabzon'a ve Türk futboluna çok büyük katkıları var. Kendisine buradan hem ailem adına hem de Türk boksu adına teşekkür ediyorum. Bizim Hekimoğlu Boks Kulübümüz de var. Yani biz sporcu bir aileyiz. İnşallah daha iyi tesisleşmelerle, daha güzel imkanlarla beraber, Bakanlığımızın da desteğiyle çıtayı yükseltip Trabzon'umuzla daha güzel başarılar elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu'daki kamp merkezine modern dokunuş

Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmalarla sporcular için daha modern imkanlar oluşturulduğuna dikkati çeken Hekimoğlu, "Yeni dönemde Bakanlığımız orada güzel bir çalışma yaptı. Yeme içme ve yatma yerlerimizi harika bir hale getirdi. 5 yıldızlı, 6 yıldızlı otel imkanlarımız var. Hiçbir şeyden kaçmadı. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Hamza Yerlikaya Bakan Yardımcımızın da çok büyük destekleri var. Kendisine buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımızdan aldığımız bütçeyle boks salonumuzu harika bir hale getirdik. 8 tane ring kurduk. Yanında harika, dünyada eşi benzeri olmayan bir fitness salonu yaptık. Harika oldu. Dünya boksundan ikili kamp için gelen Özbekler, Kazaklar ve İtalyanlar geldiler, şaşırdılar. Antrenör arkadaşlarından 'Böyle bir salon var mı?' diyenler oldu. Bununla gururluyuz, ülkemiz adına gururluyuz. Türk boksuna yaptığımız her şey katma değer sağlıyor ve ülkemize katkı sağlıyorsa ben çok mutlu olurum. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA