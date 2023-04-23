Başkan Eroğlu: 'Bu takım şampiyon takım'

Tokat Belediye Plevnespor'un şampiyonluğunu tebrik eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bu takım şampiyon takım" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ramazan Bayramının 3'üncü gününde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde, Bölgesel Amatör Lig'nde 4. Grup'ta şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor futbolcuları, teknik heyeti ve takım yönetimi ile bir araya geldi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu bayramlaşma programının başında futbolcular, teknik heyet, takım yönetimi ve kulüp çalışanları ile bayramlaşarak, üst üste gelen ikinci şampiyonluk için tebrik etti.

"Sezonun başından bugüne kadar şampiyonluğa inandık"

Üst üste şampiyon olmalarından dolayı takımı tebrik ettiğini belirten Eyüp Eroğlu, "Zaman çok hızlı geçti. Daha dün gibi hatırlıyorum. Futbolcu kardeşlerimizle antrenman sahasında bağdaş kurup oturmuş, bu sezonu konuşmuştuk. Orada da, sizlerle tanıştığımız o günde de bu takımın başarılı bir takım olacağını, sezon sonu şampiyonluğa ulaşılabileceğini dile getirmiştim. Karşılık saygı, sevgi içerisinde bir kolej havasında, takım havasını yakalamış bir şekilde sezon sonunda başarının geleceğini dile getirmiştik. Siz de o gün bize bir söz vermiştiniz. Sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine dair bir söz vermiştiniz. Sözünüzü tuttunuz, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, hepinizi ayrı ayrı tebrik ederim" dedi.

"Şampiyonluk ekip ruhuyla geldi"

Şampiyonluğun bir ekip ruhuyla geldiğini belirten Başkan Eroğlu, "Bu şampiyonluk gelirken herkesin emeği var. Aşçısından malzemecisine, sağlık ekibine, teknik heyetine, futbolcularımıza, yönetimimize kadar, bizleri bir an bile yalnız bırakmayan 12. Adam olarak destek veren taraftarımıza kadar bu güne böyle geldik. Takım kaptanlarımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz sezon boyunca şurada da şöyle bir problem var, falanca futbolcu arkadaşımız problemli gibi bir konuyla, bizim olaya müdahale etmemiz talebiyle hiç gelmediler. Profesyonelce yönetilen bir kulüp, başarıya ve birbirlerine inanmış bir kulüp olarak sezonun ilk şampiyonluğunu ilan eden takım olduk. Hepinize şehrim adına, taraftarlarımız adına teşekkür ediyorum, büyük gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Amatör ve BAL'da misafirdik"

Tokat Belediye Plevnespor futbol takımını kurduklarında Amatör Lig ve BAL kendilerini misafir olarak gördüklerini ifade eden Eyüp Eroğlu, "BAL zordur. Fakat burada da fazla beklemeden ilk sezonumuzda profesyonel lige çıktık. 3 Ligde de misafir olacağımızı bugün söylemek istemiyorum. Takımı hak ettiği 2. Lige çıkarmak için önce çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İddiamızı ondan sonra dile getireceğiz" diye konuştu.

"Tokat futbolunun geleceği emin ellerdedir"

Tokat Belediyesi Plevnespor'un profesyonelce yönetilen bir kulüp olduğunu söyleyen Eroğlu, "İki yıl önce bir karar aldık. Şeffaf ve profesyonelce yönetilen bir kulüp olacak. Tokat'ın sporu tartışmalardan uzak hak ettiği başarıya ulaşacak dedik. Hamdolsun, bunu adım adım gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT