Başkan Çınar, spor camiasının temsilcilerine Yeşilyurt'taki spor yatırımlarını anlattı

'100'ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım' bilgilendirme toplantısında Malatya'da spora yön veren kamu, kurum ve kuruluşların başkanları, kulüp temsilcileri ve antrenörleri ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 ile 2023 yılları arasında spora yaptıkları dev yatırımlar sayesinde Yeşilyurt'u sportif hizmetlerde marka bir ilçe hüviyetine ulaştırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde Gündüzbey Sosyal Tesislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Kuzucu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, Malatya Saha Komiserleri Dernek Başkanı Osman Nuri Karaağaç, TÜFAD Şube Başkanı Cumali Dedeoğlu, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar, kulüp temsilcileri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.

Tamamlanan yatırımlar ile devam eden projelerin yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ülke çapında spora en fazla yatırım yapan belediyeler arasında yer aldıklarını, Yeşilyurt'un spor yatırımlarında öne çıkan bir ilçe hüviyetine kavuştuğunu söyledi. 365 Gün spor, 365 gün dinamik hayat anlayışından yola çıkarak 7'den 70'e tüm vatandaşların sağlıklı bir hayata sahip olabilmesi için sportif yatırımlara her geçen yıl yenilerini eklediklerini belirten Çınar, gençlik ve spor yatırımlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları başarı ödülüyle taçlandırmanın kendileri adına en büyük gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

2019 ile 2023 yılları arasında toplam maliyeti 36 milyon 966 bin TL olan 'Gençlik ve Spor Yatırımı' ile Yeşilyurt'u spor kenti yapma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Başkan Mehmet Çınar, "2019 yılında göreve geldiğimiz zaman ilk olarak sportif hizmetlerimizi daha planlı ve sağlıklı yürütmek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Çünkü şehrimizin sportif anlamdaki güçlü potansiyelini biliyorduk ve gençlerimize fırsat verildiği takdirde başarılı olacaklarının farkındaydık. Yeşilyurt'u spor kenti yapmak içinde yatırımlarımıza, projelerimize, farklı branşlardaki kurslarımıza ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden sosyal ve sportif organizasyonlarımızın sayısını her geçen yıl artırdık. '365 Gün Spor 365 Gün Dinamik Bir Hayat' sloganı altında başlattığımız sportif yatırımlarımız neticesinde Yeşilyurt'u spor kenti yapma hedefimizi gerçeğe dönüştürmek içinde bu alanda etkili, verimli ve güzel hizmetlerimizi gençlerimizle ve tüm vatandaşlarımızla buluşturduk. Yaşadığımız deprem felaketlerinden dolayı hepimiz zor günlerden geçiyoruz, ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmeyeceğiz, bir ve beraber hareket ederek bu zor günleri atlatacağız, şehrimizi tüm değerleriyle birlikte yeniden ayağa kaldıracağız, bunu yapmak hepimizin en başta gelen sorumluluğumuzdur. Deprem yaralarının sarılması öncelikli görevimiz olduğu için planlamaya aldığımız bazı sosyal ve sportif yatırımlarımızı askıya almak durumunda kaldık ancak ileriki dönemlerde bu yatırımlarımızı teker teker hizmete sunarak 'Türkiye Yüzyılına uygun yatırımlarla donatılmış Yeşilyurt' hedefimize mutlaka ulaşacağız. Yeter ki birlikte hareket edelim, birbirimize inanalım o zaman daha hızlı iyileşiriz, daha hızlı güçleniriz ve ülkemize ve milletimize daha fazla hizmet etmiş oluruz" dedi.

Beş yıl içerisinde 176 bin 251 kişinin aktif olarak katıldığı sportif etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını, dört bini lisanslı olmak üzere toplamda 27 bin 607 sporcuya kurdukları takımlarda yer verdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, sporun her branşını destekleyen bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Yeşilyurt Belediyespor'un farklı takımlarında görev yapan çok sayıda sporcunun milli takımlara kadar yükselmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getiren Başkan Çınar, yapılan yatırımlar hakkında konuşarak, "Biz gençlerimize güvendik, onlara çok güzel tesisler ve şartlar sunduk onlarda çok çalıştılar hem şehrimize değer katan başarılar elde ettiler hem de Milli Takımlara kadar yükseldiler. Bu başarı 2019 yılında başlattığımız spor yatırımlarımızın doğal bir karşılığıdır. Malatya ve Yeşilyurt'tan Milli Takımlara daha fazla sporcu göndereceğiz, şehrimizde böylesine güçlü bir potansiyel var, yetenekli gençlerimizi ülke ve dünya sporuna kazandırmak içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılında gençlerimize çok fazla ihtiyacımız olacak. Gençlerimiz kendilerine fırsat ve olanak tanındığında nasıl başarılı olacaklarına, ülkemizi dünyanın dört bir tarafında ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini herkese göstermiş oldular. Bu başarıları artırmak içinde elimizden gelen desteği veriyoruz. Spor yapan bir insan dinamik olur, başarılı olur, kendisine güvenir, etrafına faydalı birey haline dönüşür. Sporu hayatımızın merkezine alarak yaşamalıyız. İlçemizin dört bir tarafına futboldan tenise, voleyboldan bocce ve basketbola, güreşten yüzme salonlarına ve farklı spor branşların yapıldığı nezih ve modern sahaları gençlerimizin hizmetine sunduk. Melekbaba mahallemizde ülkemizin en büyük spor yatırımı bu dönemde hizmete girdi. Yakınca Spor Adamız içerisindeki yüzme havuzumuzun yanı sıra yaşam merkezimizi, basketbol, voleybol ve futbol sahasını hizmete sunduk. Bu ve benzeri tüm yatırımlarla ilçemizi spor hizmetlerinde öne çıkarttık. Tesislerimizden yararlanan gençlerimizin sayısı her geçen gün artıyor, bu tabloda hepimizi mutlu ediyor. Okul ve sosyal hayatında başarılı, kendisine güvenen ve inanan genç sayımızı ne kadar artırırsak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna da o denli katkı sunmuş olacağız. Sportif yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı ödülüyle taçlandırmakta geride bıraktığımız dönemde bizim adımıza en büyük gurur vesilesi olmuştur. Bunun yanı sıra AK Parti Genel Merkezimiz tarafından düzenlenen 'Gençlik ve Yerel Yönetim' temasıyla gerçekleştirilen 'Tam Bana Göre Festival'de 'Bu Takım Kazanır' projemizin ödüle layık görülmesi, toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimizi artırma noktasında bizi daha fazla teşvik etmiştir. Gençlerimize hangi sözü verdiysek daha fazlasını onların emrine sunduk. Tabii ki bu yatırımları, elde edilen bu başarıları hep birlikte başardık. Ülkemizi sportif yatırımlarda çağ atlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın kesintisiz desteği, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarımızın önünü açması, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimizin hizmetlerimize katkısı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz ile şehrimizdeki tüm spor taban birliklerinin başkanları ve yetkililerinin destekleriyle bu başarıya ulaştık. Şehrimizde spora yön veren bütün kamu, kurum ve kuruluşlarla aramızda kurduğumuz güvene dayalı iletişim ve diyalog kanallarından dolayı başarılı hizmetlerde bulunuyoruz. Spora ömrünü ve gönlünü vermiş herkesle uyumlu ve koordineli çalışarak şehrimizin sportif alt yapısını güçlendirmek, tesis sayısını artırmak ve alt yapıya daha fazla katkı sunmaya çalışıyoruz. Amatör spor takımlarımızı destekliyoruz, genç sporcularımızı spora teşvik ediyoruz. İlçemiz bu yatırımlar ve projelerle en kısa zamanda inşallah spor kenti olacaktır, biz buna inanıyoruz ve bu hedefe ulaşmak içinde sportif yatırımlarımızın sayısını el birliğiyle artıracağız" ifadelerini kullandı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir ise yaptıkları konuşmalarda spora verdiği önem ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler. - MALATYA