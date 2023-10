Başkan Altay tüm sporseverleri 15 Ekim'deki 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonuna katılmaya davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonuna bu yıl 15 bin sporseverin katılmasını hedeflediklerini belirterek, "Başvurular geçen yılın iki katına ulaştı. Yarı maraton ve 10 kilometre koşusu için belirlenen kayıt ücretlerinin tamamını otizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olarak çalışmalarını sürdüren SOBE Vakfına aktaracağız. Ben tüm hemşehrilerimi ve sesimizin ulaştığı herkesi bu iyilik zincirinin bir halkası olmaya davet ediyor ve 15 Ekim Pazar günü maratonumuza bekliyorum" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizimli Bireyler Vakfı (SOBE) ortaklığıyla düzenlenecek 2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu'yla ilgili basın toplantısı düzenlendi. SOBE Yazır Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, organizasyonun paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. AK, "Otizmin tanınırlığının, farkındalığının artırılması için çok önemli bir organizasyon. Ailelerimiz ve milletimizin otizme dikkatleri ne kadar çok yoğunlaşırsa belki de çocuklarının otizm tanısı alması o derece erken olacak ve eğitimlerine erken başlanmış olacak. Bu organizasyonun hem şehrimizin tanıtımına hem SOBE'nin tanıtımına çok büyük katkısı olacağını biliyorum" dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de, "2. Konya Uluslararası Yarı Maratonu bu yıl inşallah daha geniş katılımla gerçekleştirilecek. Maratonun heyecanlı, coşkulu ve başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"SOBE öncü kuruluş haline geldi"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "SOBE başlığıyla ve maraton başlığıyla her zaman birçok konuda hem bizlere hem de topluma öncü olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. SOBE'nin kurucusu olan Büyükşehir Belediye Başkanımız bugünlere gelmesine büyük katkı sağladı. Sonrasında Ahmet Pekyatırmacı başkanımızın da şu andaki desteklerine ve vakıf başkanımız Mustafa Ak'a da bilhassa teşekkür ediyorum. SOBE, hem Konya'da hem ülkede adından söz ettiren, otizmle ilgili baş çeken ve artık Türkiye'de elle gösterilen, bu işin tepesinde öncü olan bir kuruluş haline geldi" şeklinde konuştu.

"Organizasyonun gelirlerinin SOBE'ye ayrılmasını çok anlamlı buluyorum"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, içinde bulundukları mekanın sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok yerinden örnek alındığını kaydederek, "Bu mekanın bu şekli almasında emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Buranın işletilmesinde emeği olan vakfımıza ve Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tür mekanların desteklenmesi çok önemli. Bu tür alanlara Konya'mızda dua kapısı olarak bakıyorum ben. Bu organizasyonun gelirlerinin de buraya ayrılmasını çok anlamlı buluyorum" dedi.

"Merkezimiz artık Türkiye'nin bir markası"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Merkezimiz artık Türkiye'nin bir markası. Hatta dünyaya da örnek olabilecek eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini yürüten marka haline geldi. Türkiye'deki en büyük sosyal sorumluluk projesi. Bu projeyi gerçekleştiren, bu projenin banisi olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı da olduktan sonra da hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Bu projeyle birlikte Türkiye'de pek çok projenin önü açıldı" ifadelerine yer verdi.

"Konya, süper liglerde yarışan takımlara sahip olan Türkiye'de ender illerimizden"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, Konya'nın, sporun başkenti olduğunu, başkente yakışır anlamda bu lansman toplantısına iki şampiyon sporcu İlyas Çanakçı ve Ramil Guliyev'i getirdiklerini söyledi. Çintimar, "Konya'da yarı maraton ve maraton düzenlenmesi artık bundan sonrasında da çok önemli hale geldi. Çünkü dünyanın büyük şehirlerinde mutlaka maraton veya yarı maraton vardır. Konya da bunlardan biri oldu. Ben inanıyorum ki bu artık üçü, dördü, beşi bulacak, sonuna kadar gidecektir. Konya, hem atletizmde hem 8 branşta yine futbol da dahil olmak üzere süper liglerde yarışan takımlara sahip olan Türkiye'de ender illerimizden birisi" dedi.

Konyalı Milli Atlet İlyas Çanakçı da, organizasyon için teşekkür ederrek, yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.

Milli Atlet Ramil Guliyev de Konya'yı çok sevdiğini dile getirerek, "Açıkçası Konya'ya ilk geldiğimde bu kadar ferah bir şehir beklemiyordum ama gerçekten çok hoşuma gitti. Geçen sene Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yarıştık ve aile olarak 5 madalya kazandık. Yarış çok keyifli geçti, organizasyon da çok güzeldi. Son yıllarda Konya'da çok büyük etkinlikler, yarışlar yapılıyor. Bu durum gençler için çok önemli. Çünkü onların spora sevgi duymasına katkı sağlıyor. Bence geleceğimiz için, çocuklar için, gençler için çok büyük ve doğru yatırım. Çok mutluyum, bu yönde çalıştığımız için" değerlendirmesini yaptı.

"Konya'mız uluslararası spor müsabakalarının yapılması için gerekli her türlü altyapıyı barındırıyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 2023 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Konya'nın, her anlamda oldukça güçlü bir spor altyapısına sahip olduğunu ifade etti. Konya'da neredeyse her spor branşına hitap eden onlarca farklı tesisin mevcut olduğunu vurgulayan Başkan Altay şöyle devam etti: "Gençlerimiz ve tüm hemşehrilerimiz, bu tesislerimizde büyük bir konfor içerisinde spor aktivitelerini yerine getiriyor. Öte yandan şehrimizin dört bir yanını toplamda 604 kilometrelik devasa bir bisiklet yolu ağıyla örmüş durumdayız. Uluslararası spor müsabakalarının gerçekleştirilmesi için de gerekli her türlü altyapıyı barından Konya'mız, bu potansiyelini ev sahipliği yaptığı birçok uluslararası müsabakayla ispat etti. 5. İslami Dayanışma Oyunları ve geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz Uluslararası Konya Yarı Maratonu, Konya'nın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı organizasyonların adeta zirve noktası oldu. Aynı zamanda farklı milletleri buluşturan bir kültür birlikteliği de olan bu müsabakalar vesilesiyle; Konya'dan tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verildi. Bütün bunlar bizlere gösterdi ki; Konya'da her türlü olimpiyatı ve spor müsabakasını, en iyi ve en kusursuz şekilde gerçekleştirebiliriz."

"Konya'ya iki farklı spor başkenti ünvanını kazandırdık"

Spor alanında yaptıkları önemli çalışmalar ve modern spor tesisleri sayesinde Konya'ya iki farklı Spor Başkenti ünvanı kazandırdıklarının altını çizen Başkan Altay, "Bunlardan ilki; '2023 Dünya Spor Başkenti' ünvanı. Küresel çaptaki en prestijli spor ünvanlarından biri olan 'Dünya Spor Başkenti' ünvanını almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise Madrid'den sonra ikinci şehri olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında, Konya'nın Dünya Spor Başkenti seçilmesi, hepimiz için oldukça anlamlı oldu. Şehrimize kazandırdığımız ikinci spor başkentliği ise '2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti Konya' ünvanıdır. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hemen öncesinde İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından İslam Ülkeleri Spor Başkenti ilan edilen Konya'mız; bu ünvan sayesinde spordaki başarılarını taçlandırma fırsatı buldu" dedi.

"Başvurular geçen yılın iki katına ulaştı"

Geçtiğimiz yıl ilki yoğun katılımla gerçekleşen Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nu 15 Ekim'de, yeniden düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: "21 kilometre Yarı Maraton, 10 Kilometre Koşusu ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride yapılacak Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na, bu yıl 15 bin sporseverin katılmasını hedefliyoruz. Başvurular geçen yılın iki katına ulaştı. Maratonumuz, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Dünya Atletizm Birliği yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenecek. 10 Ağustos tarihinde başladığımız maraton kayıtları iki gün daha devam edip 12 Ekim'de sona erecek. Küçük yaştaki çocuklarımızın maratondaki yoğun tempodan olumsuz etkilenmemesi için katılım yaşını 16 ve üzeri olarak belirledik. Koşu programımızın detaylarından da bahsetmek istiyorum. 15 Ekim günü ilk olarak; sabah saat 7.30'da Mevlana Kültür Merkezi önünde sporcularımız alana giriş yapacak. Saat 8.30'da 10 Kilometre Yol Yarışı'na start vereceğiz. Ardından saat 8.45'te 21 kilometre Yarı Maraton koşusu başlayacak. Saat 11.30'da yine Mevlana Kültür Merkezi önünde, dereceye giren yarışmacılarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Halk Koşusu için planladığımız saat 13.30'du ama milli maç olacağı için saati 11.30'a aldık. Saati güncelledik. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Halk Koşusu 11.30'da Kılıçarslan Meydanı'nda başlayacak. Yarışlarımızın hepsi başlanılan noktada sona erecek."

Yarışma kiti ve ödüller

Başkan Altay, "Kayıt yaptıran yarışmacılarımıza koşu sırasında kullanabilecekleri çeşitli eşyaların bulunduğu bir kit de vereceğiz. Yarışma kitleri; 12, 13 ve 14 Ekim tarihlerinde, sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında Kılıçarlan Meydanı'nda yarışmacılarımıza dağıtılacak. Yarışmanın ardından verilecek ödüller ise; kadın ve erkek genel kategorilerinde ve yaş gruplarında dereceye giren sporculara özel tasarlanmış madalya, kupa ve para ödülleri şeklinde olacak. Maraton konusunda önemli bir hususun daha altını çizmek istiyorum. Yarı maraton ve 10 kilometre koşusu için belirlenen kayıt ücretlerinin tamamını; otizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olarak çalışmalarını sürdüren SOBE Vakfı'na aktaracağız. Bu nedenle kayıt olan herkes, aynı zamanda bir SOBE gönüllüsü olacak. Gelecek yıl inşallah yarışmayı Meram DOSD ve Karatay Alzheimer Merkezi ve SOBE ile birlikte yapacağız. Ben tüm hemşehrilerimi ve sesimizin ulaştığı herkesi bu iyilik zincirinin bir halkası olmaya davet ediyor ve 15 Ekim Pazar günü maratonumuza bekliyorum. 2023 Dünya Spor Başkenti Konya'mız için oldukça önemli bir organizasyon olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun, şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm sporseverleri milli takıma destek olmaya çağırdı

A Milli Futbol Takımının 15 Ekim Pazar günü akşamı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Letonya ile karşılaşacak olmasını da değerlendiren Başkan Altay, "Daha önce şehrimizde oynanan Fransa, Hollanda ve İzlanda maçlarında ve daha pek çok maçta olduğu gibi Letonya maçında da Konya olarak Milli Takımımızı en güzel şekilde ağırlayacağız. Sporcularımızın azim ve yetenekleriyle bu zorlu maçtan da başarılı bir sonuç alacağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin gururu olan milli takımımıza Letonya karşısında başarılar dilerim. Tüm sporseverleri milli maç için şehrimize davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Konya olarak EURO 2032'e hazırız"

UEFA'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) Türkiye ve İtalya ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladığını belirten Başkan Altay, " Konya olarak bizler de dünyanın en modern stadyumlarından biri olan Büyükşehir Stadyumumuzla, otellerimiz, ulaşımımız bu büyük organizasyona hazırız. UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ülkemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

15 Ekim Pazar günü yapılacak Konya Yarı Maratonu'na Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve atletizm sporcuları ile birlikte; Okçuluk Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası ikincileri Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile hazırlıklarını Konya'da yapan ve Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın da katılacağını belirten Başkan Altay, verdiği katkılardan dolayı AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'a teşekkür etti. - KONYA