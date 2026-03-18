Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Boyu 2 metre olan Real Madridli kaleci Thibaut Courtois ile canlı yayında röportaj yapmaya hazırlanan kadın muhabirin, yerdeki basamağa çıkmasına rağmen Belçikalı kaleci ile arasındaki boy farkı gündem oldu. Sosyal medyada kısa süre içerisinde dikkat çeken bu görüntüler için, ''Bir muhabirin en zor anları'' yorumları yapıldı.

Real Madrid'in kalesini koruyan 2 metrelik dev eldiven Thibaut Courtois, bu kez kurtarışlarıyla değil, canlı yayında kendisiyle röportaj yapmaya çalışan kadın muhabirle arasındaki boy farkıyla gündeme oturdu.

İKİLİNİN BOY FARKI KADRAJA SIĞMADI

Röportaj başladığı anda ortaya çıkan boy farkı, hem ekran başındakileri hem de muhabir ve deneyimli kaleciyi gülümsetti. Belçikalı kalecinin yanında oldukça minyon kalan kadın muhabirin, bir basamağa çıkmasına rağmen mikrofonu Courtois'nın seviyesine çıkarabilmek için verdiği çaba kameralara yansıdı. Maç sonu değerlendirmesi için bir araya gelen ikilinin görüntüsü, sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılanlar arasına girdi.

'BİR MUHABİRİN EN ZOR ANLARI'

Görüntülerin kısa sürede viral olmasının ardından, spor severler ve sosyal medya kullanıcıları durumu esprili bir dille ele aldı:

  • "Bir muhabirin en zor anları..."
  • "Kameramanın kadraj sınavı başladı."
  • "Courtois, yanında merdiven taşımalıydı!"
Şaziye Ceyhan
