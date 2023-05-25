Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir bu sonuçla finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.