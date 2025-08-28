Başakşehir, Universitatea Craiova ile Rövanş Maçına Çıkacak
UEFA Konferans Ligi play-off turunda İstanbul Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile rövanş maçına çıkacak. Maçın hakemleri ve takım kadroları belirlendi.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch (Almanya)
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram
İstanbul Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke