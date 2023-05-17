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Başakşehir - Ümraniyespor maçı 1-1 bitti

Başakşehir - Ümraniyespor maçı 1-1 bitti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir ile HangiKredi Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Maçta bir kırmızı kart ve bir penaltı golü yaşandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Pakkan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 12 Ahmed Touba), Edgar le, Mahmut Tekdemir, Lima (Dk. 80 Keny), Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Aleksic (Dk. 69 Biglia), Adnan Januzaj, Serdar Gürler (Dk. 80 Wu), Figueiredo (Dk. 69 Deniz Türüç)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani (Dk. 46 Sackey), Mrsic (Dk. 46 Geraldo), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Kayode), Serkan Göksu, Onur Ayık, Sekidika, Umut Nayir

Goller: Dk. 4 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Umut Nayir (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 7 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Orkun Özdemir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 65 Berkay Özcan, Dk. 71 Lima (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir ile HangiKredi Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Sekidika şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

58. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Başakşehir ceza sahasında Kayode ile Ahmed Touba arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Ahmed Touba'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltıyı kullanan Umut Nayir, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Mahmut Tekdemir Başakşehir Spor Haberler

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