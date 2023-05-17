Başakşehir - Ümraniyespor maçı 1-1 bitti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir ile HangiKredi Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Maçta bir kırmızı kart ve bir penaltı golü yaşandı.