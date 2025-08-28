Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İlk Yarıda 2-1 Geride

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Romanya'da Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Goller, Selke tarafından Başakşehir için atılırken, Cicaldau ve Baiaram Universitatea Craiova'nın gollerini kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan Operi'nin kullandığı köşe atışında Selke kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

9. dakikada sol kanattan Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda top ağlara gitti. 1-1

19. dakikada soldan ceza sahasına giren Bancu'nun şutunda kaleci Volkan topu çeldi.

27. dakikada soldan Bancu'nun pasında kale önünde Baiaram meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Ion Oblemenco

Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch

Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram

Yedekler: Silviu Lung, Alexandru Cretu, Mogos Vasile, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Anzor Mekvabishvili, Lyes Houri, Gabriel Radulescu, David Barbu, Luca Basceanu, David Matei, Labe

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Başakşehir : Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke

Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Nuno da Costa

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Cicaldau (dk. 9), Baiaram (dk. 27) (Universitatea Craiova), Selke (dk. 7) (Başakşehir)

Sarı kart: Baluta (Universitatea Craiova) - İSTANBUL

