Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde İlk Yarıda 2-1 Geride
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Romanya'da Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Goller, Selke tarafından Başakşehir için atılırken, Cicaldau ve Baiaram Universitatea Craiova'nın gollerini kaydetti.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Romanya deplasmanında Universitatea Craiova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan Operi'nin kullandığı köşe atışında Selke kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
9. dakikada sol kanattan Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda top ağlara gitti. 1-1
19. dakikada soldan ceza sahasına giren Bancu'nun şutunda kaleci Volkan topu çeldi.
27. dakikada soldan Bancu'nun pasında kale önünde Baiaram meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Ion Oblemenco
Hakemler: Daniel Schlager, Sven Waschitzki, Tobias Fritsch
Universitatea Craiova: Isenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Baiaram
Yedekler: Silviu Lung, Alexandru Cretu, Mogos Vasile, Nikola Stevanovic, Florin Stefan, Anzor Mekvabishvili, Lyes Houri, Gabriel Radulescu, David Barbu, Luca Basceanu, David Matei, Labe
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Başakşehir : Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke
Yedekler: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Nuno da Costa
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Cicaldau (dk. 9), Baiaram (dk. 27) (Universitatea Craiova), Selke (dk. 7) (Başakşehir)
Sarı kart: Baluta (Universitatea Craiova) - İSTANBUL