Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Breidablik'i deplasmanda farklı yenerek tur kapısını araladı - Haberler

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Breidablik'i deplasmanda farklı yenerek tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Başakşehir, deplasmanda Breidablik'i 3-1 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Aleksic (2) ve Deniz Türüç kaydetti.

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Breidablik ve Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR AVANTAJI KAPTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 38. ve 90+2. dakikada Aleksic ile 52. dakikada Deniz Türüç kaydetti. İzlanda ekibinin tek golü ise 63. dakikada Einarsson'dan geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Başakşehir, İstanbul'a avantajla dönüyor.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Breidablik'i deplasmanda farklı yenerek tur kapısını araladı

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Başakşehir'in Breidablik'i 3-1 yendiği maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Breidablik'i deplasmanda farklı yenerek tur kapısını araladı

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