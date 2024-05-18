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Başakşehir-Trabzonspor Maçı: İlk Yarı Sonucu 1-0

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Berkay Özcan, Mendy'e yaptığı baskı sonrası topu Piatek'e kazandırdı. Piatek'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Berkay'ın aşırtma vuruşunda kaleye yönelen topu Denswil çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle kornere çeldi.

31. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Duarte'nin kafa vuruşunda arka direğe doğru açılan topu kontrol eden Davidson vuruş yaparken, savunma topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Ömer Ali'nin ıskaladığı topu alan Visca, sağ taraftan ceza sahası içine hareketlendi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

45+2. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca pasını ceza sahası içindeki Meunier'e aktardı. Ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiden Meunier'nin ortasına iyi yükselen Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcoğlu, Candaş Elbil

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Serdar Gürler, Aleksic, Pelkas, Dubois, Keny, Figueiredo, Emirhan İlkhan, Josef de Souza

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Onuachu (dk. 45+2) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mendy (Trabzonspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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