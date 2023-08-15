Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Üzgünüz, kötü bir başlangıç oldu'

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, 'Bizim adımıza kötü bir başlangıç oldu ve mutlu olduğumu söyleyemem' dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Bizim adımıza kötü bir başlangıç oldu ve mutlu olduğumu söyleyemem" dedi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezonki ilk maçında Alanyaspor'a konuk olan Başakşehir sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Sezonun bütün oyunculara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, "Bizim adımıza kötü bir başlangıç oldu ve mutlu olduğumu söyleyemem. Hava şartları bizim gibi İstanbul'dan gelen bir takıma göre zorluydu. Oyuncularımız gösterdiğimiz uygulamalar konusunda bizi dinlediğinde zaman zaman olumlu sonuçlar aldı. Ne zaman bizi dinlemeyip başlarına buyruk hareket ettiler o zaman rakip cezalandırdı" ifadelerini kullandı.

"Önümüzde bunu telafi edecek bir süreç var"

Üzgün olduğunu Belözoğlu, "Önümüzde bunu telafi edecek bir süreç var. Bugün buraya gelirken eksik oyuncularımız vardı, maçın başında sakatlık yaşanmasıyla ve kadronun yeterince derin olmadığını da düşününce, her ne kadar elimizden gelen hamleleri yapmaya çalışsak da karşılığını alamadık, oyun daha da geriye gitti. Üzgünüm Alanyaspor'u ve Ömer hocayı tebrik ederim" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA