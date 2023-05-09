Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Galatasaray'ı tebrik ederim'

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Emre Belözoğlu, "15-20 dakikalık baskı kurdular. Ön bölgede oynayan 2 oyuncumuzun çok bekleyerek oynamasından dolayı üstümüze geldiler. 20 dakika Galatasaray oyunu istediği gibi yönetti. 20 dakika sonrasında oyunun sonra bize geldi anlar vardı. 55-60 dakikalarda ofansif hamleler yaptık. Ofansif anlamda verim alamadım. Bundan dolayı üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bugün 49'uncu maçımızı oynadık. Biz ön tarafta kalmaya çalışıyoruz. Bu sene yazık ki 5'inci sıradaki takım Avrupa'ya gidemiyor. İnşallah Türkiye Kupası'nda final oynar, orada kazanıp, Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Kolay bir sezon olmadı. Yorucu bir sezon oldu" dedi.

42 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ı çalıştırmak isteyip, istemeyeceğinin sorulması üzerine ise, "Ben Fenerbahçeli Emreyim. Taraftar beni sahiplendi. Fenerbahçe'nin çok zor günlerinde kulüp içinde oldum. Hayat bana asla büyük cümleler kurmamayı da öğretti. Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. Ben hiçbir zaman Galatasaray'ı çalıştırmam demem ya da başka takımlar çalıştırmam demem. Bu Fenerbahçeli olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir. Futbola katkı yapmaya teknik adam olarak devam etmek istiyorum. Bu bazen süre, tecrübe istiyorum. Benim de zamanla öğreneceğim zamanlarım olacaktır" şeklinde cevap verdi.