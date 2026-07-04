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Başakşehir, Özbek santrfor Shomurodov'un satın alma opsiyonunu kullandı

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Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, geçen sezon Roma'dan kiraladığı Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak iki yıllık sözleşme imzaladı. Shomurodov, 34 maçta 22 golle gol krallığını paylaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, geçen sezon İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuza kattığımız Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmıştır. Özbek milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunda yer alan iki yıllık sözleşmesi devreye girmiştir. Eldor Shomurodov'a turuncu-lacivert formamız altında başarılarının devamını diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2025-2026 sezonunda Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 22 kez ağları havalandıran Shomurodov, gol krallığı ünvanını Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu ile paylaştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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