Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçında Başakşehir, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükseldi.

Başakşehir, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Selahattin Altay

BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen- Karzev, Ba, Opoku (DK. 75 Ie), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Dk. 64 Emirhan İlkhan ), Onur Ergün, Serdar Gürler (Dk. 81 Figueiredo), Aleksic (Dk. 64 Deniz Türüç), Pelkas (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Keny

ŞANLIURFASPOR: Aydın Bağ- Nshimirimana, N'Diaye, Mboula, Seyit Gazanfer, Donsah (Dk. 64 Adem Eren Kabak), Hüseyin Erkan (Dk. 64 Abdullah Aydın), Hüsamettin Tut, Mato (Dk. 46 Barış Ekincier), Baran Aksaka (Dk. 46 Mert Çapar), Muhammet Arslantaş (Dk. 78 Toure)

GOLLER: Dk. 63 Pelkas, Dk. 72 Emirhan İlkhan (Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu maçında Başakşehir, sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve 5'inci tura yükseldi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 63'üncü dakikada Pelkas ve 72'nci dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.