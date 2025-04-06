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Başakşehir, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u 71. dakikada Krzystof Piatek'in penaltı golüyle 1-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

(İSTANBUL) - Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Rams Başakşehir FK sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Çağdaş Altay görev yaptı.

Başakşehir 71. dakikada Krzystof Piatek'in penaltıdan attığı golle Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA / Spor
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