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Futbol: ?UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçlarında İstanbul Başakşehir, evinde Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Diğer maçların sonuçları da haberde yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla sürdü.

Türk temsilcilerinden İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4

Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1

Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3

Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0

Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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