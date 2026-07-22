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Futbol: UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Inter Turku'nun golünü 16. dakikada Jephta atarken, Başakşehir'in beraberlik golünü 54. dakikada Emin Bayram kaydetti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba (Dk. 61 Opoku), Karbownik, Umut Güneş (Dk. 82 Berat Özdemir), Kemen, Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 61 Fayzullaev), Shomurodov (Dk. 68 da Costa), Bertuğ Yıldırım (Dk. 69 Selke)

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo (Dk. 88 Jarvinen), Tuominen (Dk. 77 Tauriainen), Essomba (Dk. 64 Ahiabu), Jephta, Conteh (Dk. 77 Botue)

Goller: Dk. 16 Jephta (Inter Turku), Dk. 54 Emin Bayram ( İstanbul Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 46 Ba ( İstanbul Başakşehir), Dk. 75 Tuominen, Dk. 90+2 Laine (Inter Turku)

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

57. dakikada sağdan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında kaleciyi geçen topa Brnic'in boş kaleye kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Tauriainen'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Ahiabu'nun gelişine volesinde, top üstten auta çıktı.

82. dakikada soldan ceza sahasına giren Fayzullaev'in arka direğe plasesine kaleci son anda müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Süha Gür
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