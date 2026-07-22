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İstanbul Başakşehir, turu Finlandiya'ya bıraktı

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Yeni transfer Emin Bayram ilk maçında gol atarken, rövanş 30 Temmuz'da Finlandiya'da.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli takımın golünü 54. dakikada yeni transfer Emin Bayram kaydetti.

Inter Turku'nun golünü ise 16. dakikada Jephta attı.

Rövanş müsabakası, 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

Emin Bayram ve Karbownik ilk kez forma giydi

Başakşehir'de yeni transferler Emin Bayram ile Michal Karbownik, ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Nuri Şahin, Inter Turku ile yapılan yeni sezonun ilk resmi müsabakasında bu 2 oyuncuyu ilk 11'de görevlendirdi.

Westerlo'dan kadroya dahil edilen Emin Bayram stoperde, Hertha Berlin'den transfer edilen Karbownik ise sol bekte sahaya çıktı.

Emin Bayram, ilk maçında golle tanıştı

İstanbul Başakşehir'in yeni transferi Emin Bayram, turuncu-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

23 yaşındaki stoper, 54. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı kornerde altı pasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Emin Bayram, Başakşehir'in 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydetti.

Kaleci Huuhtanen'i geçemedi

Turuncu-lacivertli ekip, Inter Turku karşısında birçok gol fırsatını değerlendiremedi.

Maça istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, özellikle ikinci yarıda kanatlardan geliştirdiği ataklarla etkili oldu.

Karşılaşma boyunca 21 gol girişiminde bulunan ve bir topu direkten dönen Başakşehir, Inter Turku'nun kalecisi Eetu Huuhtanen'i geçemedi ve ikinci golü bulamadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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