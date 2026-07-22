Başakşehir, sezona beraberlikle başladı
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip ilk yarıda öne geçerken, Başakşehir yeni transferi Emin Bayram'ın golüyle eşitliği sağladı. Rövanş 30 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynadığı müsabaka 1-1 sonuçlandı ve turuncu-lacivertliler 2026-2027 sezonuna beraberlikle başladı.
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Inter Turku, ilk yarıda bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda baskısını artıran İstanbul temsilcisi, yeni transferi Emin Bayram'ın kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Turuncu-lacivertli ekip, rövanş karşılaşmasında 30 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da Finlandiya'da Inter Turku'ya konuk olacak. - İSTANBUL