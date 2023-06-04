Başakşehir'in genç kalecisi Deniz Dilmen beğeni topladı
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Başakşehir'in deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maçta 11'de başlayan genç kaleci Deniz Dilmen, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin ilk maçında 9 kurtarış yapan Dilmen, Başakşehir'in galibiyetinde büyük rol oynadı.
Başakşehir'in Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynadığı Adana Demirspor mücadelesine 11'de başlayan genç kaleci Deniz Dilmen gösterdiği performansla beğeni topladı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Mücadeleye turuncu-lacivertlilerde 11'de başlayan 2005 doğumlu kaleci Deniz Dilmen, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dilmen, müsabakanın skoru 2-2'yi gösterirken 61. dakikada tecrübeli futbolcu Younes Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi. Kariyerinin ilk maçında 9 kurtarış yapan genç kaleci, Başakşehir'in karşılaşmayı galibiyetle tamamlamasında büyük rol oynadı.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun 11'de görev verdiği 2005 doğumlu kaleci, turuncu-lacivertli formayla profesyonel olarak bir maçta forma giyen en genç kaleci olarak da tarihe geçti. - İSTANBUL
Sizce #Galatasaray - #Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? #GSvFB— Haberler.com (@Haberler) June 4, 2023