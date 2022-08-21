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Başakşehir'in bileğini kimse bükemiyor! Kayserispor'u çok rahat geçtiler

Spor Haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Başakşehir ile Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Başakşehir'in bileğini kimse bükemiyor! Kayserispor'u çok rahat geçtiler

MESUT ÖZİL İLK KEZ FORMA GİYDİ

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Başakşehir'in Fenerbahçe'den transferi Mesut Özil, 80. dakikada oyuna girerken, turuncu-lacivertlilerin formasını ilk kez bir resmi maçta giydi. İstanbul ekibi, Kayserispor'u 2-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı.

Haberler.com - Spor

Kayserispor Mesut Özil Başakşehir Spor Haberler

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