Başakşehir'in bileğini kimse bükemiyor! Kayserispor'u çok rahat geçtiler

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Başakşehir ile Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

MESUT ÖZİL İLK KEZ FORMA GİYDİ

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nacer Chadli ve 50. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Başakşehir'in Fenerbahçe'den transferi Mesut Özil, 80. dakikada oyuna girerken, turuncu-lacivertlilerin formasını ilk kez bir resmi maçta giydi. İstanbul ekibi, Kayserispor'u 2-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkardı.