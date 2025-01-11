Başakşehir ile Galatasaray 33. Randevuda Karşı Karşıya

Başakşehir ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 33. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 2 beraberlik alarak 47 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 7. sırada yer alıyor.

33. randevu

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 32 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 17 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 56 golüne, Başakşehir 37 golle karşılık verdi.

Son 10 maç

İki takım arasında oynanan 8'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Farklı skorlar

Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray 22 maçtır yenilmiyor

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında oynadığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 22 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Hücumda başarılı performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol kaydetmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada toplam 49 gol atarken, bu alanda zirvede yer alıyor.

Takımın en golcüsü Victor Osimhen

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, Süper Lig'de kaydettiği 10 golle sarı-kırmızılıların en golcüsü olarak yer alıyor. Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz 8, Yunus Akgün 6, Michy Batshuayi 5, Mauro Icardi ile Dries Mertens de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

Deplasmanda puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 7 mücadeleye çıktı. Aslan bu maçların hepsinden galip ayrılırken, 22 gol attı, kalesinde ise 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Kayserispor ile oynadı ve rakibini 5-1 mağlup etti.

Ligde deplasmanda üst üste 16 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

3 futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, mücadelede sarı kart görmeleri durumda 20. haftadaki Hatayspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Yunus Akgün'den ligde üst üste 4 gol

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün, son haftalarda attığı gollerle de takımın galibiyetine skor olarak katkıda bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de 6 gol kaydeden Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 gol sevinci yaşadı ve gol krallığında yarışıyor.

Okan Buruk ile Çağdaş Atan 8. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un ekipleri 3, Çağdaş Atan'ın takımları ise 2 galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. - İSTANBUL