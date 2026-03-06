Haberler

Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Göztepe'yi konuk edecek. Maç, saat 16.00'da Fatih Terim Stadı'nda başlayacak. Başakşehir, 11 galibiyetle 39 puana sahipken, Göztepe ile arasındaki puan farkı 3. Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Göztepe ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, hanesine 39 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftaya 5. sıradaki Göztepe'nin 3 puan gerisinde 6. basamakta girdi.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba ile Olivier Kemen, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde son 11 maçta 1 yenilgi yaşadı

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'deki son 11 müsabakada sahadan sadece 1 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş karşısında bu süreçte tek yenilgisini 22. haftada yaşayan Başakşehir, diğer maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e odaklandı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Göztepe'yi mağlup ederek hem ligde üst üste 3. galibiyetini almaya hem de rakibiyle puanını eşitleyerek 5. sıraya yükselmeye çalışacak.

İki takım arasında Süper Lig'de 14. randevu

RAMS Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-18 sezonundan bu yana oynanan 13 maçın 6'sını turuncu-lacivertli takım, 6'sını sarı-kırmızılı ekip kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Başakşehir 19 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise 16 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde