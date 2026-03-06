Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Göztepe ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış müsabakasını, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'deki 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, hanesine 39 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftaya 5. sıradaki Göztepe'nin 3 puan gerisinde 6. basamakta girdi.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba ile Olivier Kemen, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde son 11 maçta 1 yenilgi yaşadı

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'deki son 11 müsabakada sahadan sadece 1 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş karşısında bu süreçte tek yenilgisini 22. haftada yaşayan Başakşehir, diğer maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'e odaklandı.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir, Göztepe'yi mağlup ederek hem ligde üst üste 3. galibiyetini almaya hem de rakibiyle puanını eşitleyerek 5. sıraya yükselmeye çalışacak.

İki takım arasında Süper Lig'de 14. randevu

RAMS Başakşehir ile Göztepe, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-18 sezonundan bu yana oynanan 13 maçın 6'sını turuncu-lacivertli takım, 6'sını sarı-kırmızılı ekip kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Başakşehir 19 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise 16 gol kaydetti.