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Başakşehir Futbol Kulübü, Pendikspor'u 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir Futbol Kulübü, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Abeid, 49'uncu dakikada Figueiredo, 59'uncu dakikada Lima ve 63'üncü dakikada Piatek kaydetti. Pendikspor'un tek golü ise 36'ncı dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.