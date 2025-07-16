Başakşehir FK, Avusturya'da 4-1 Galip Geldi

Başakşehir FK, Avusturya'da 4-1 Galip Geldi
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Başakşehir FK, Avusturya'daki hazırlık maçında Reichenau'yu 4-1 yenerek yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Goller Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz ve Ljukovac'tan geldi.

YENİ sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden Başakşehir FK, Avusturya temsilcisi Reichenau ile oynadığı hazırlık maçından 4-1 galip geldi. Başakşehir FK'nın gollerini 15'inci dakikada Deniz Türüç, 33 ve 44'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz ve 81'inci dakikada Ljukovac kaydetti. Reichenau'nun tek golünü 54'üncü dakikada Mahmut Bozkurt attı.

Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 17.00'da Fortuna Düsseldorf ile yapacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönüş yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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