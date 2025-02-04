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Başakşehir, Çorum FK'yı 2-1 Geçti

Başakşehir, Çorum FK'yı 2-1 Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Başakşehir, Çorum FK ile karşılaştı. İlk yarıda Joao Figueiredo'nun iki golü ile öne geçen Başakşehir, Çorum FK'nın Mustafa Yalçınkaya ile bulduğu gole rağmen maçı 2-1 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Başakşehir, sahasında Çorum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Diedhiou'nun geri pasında araya giren Joao Figueiredo, kaleci Ahmet'i de çalımlayarak müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada Berat'ın ortasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Djalo'nun kafayla ortaya çevirdiği top, savunmanın müdahalesi sonrası sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

25. dakikada Lima'nın uzun pasında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahası içi sol çaprazından gelişine aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, önde olan kaleci Ahmet'in üstünden ağlarla buluştu. 2-0

28. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayı gerisi sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta baraja da temas eden top, üst direğe çarparak kornere gitti.

39. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mustafa Yalçınkaya'nın ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak, yerden sol köşeden ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Melih Kurt, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer

Başakşehir: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Matchoi Djalo, Ömer Faruk Beyaz, Davidson, Serdar Gürler, Joao Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Olivier Kemen, Krzysztof Piatek, Philippe Keny, Deniz Türüç, Eren Karaağaç, Ousseynou Ba, Halit Emre Acun, Ömer Ali Şahiner, Abdoulaye Yoro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Laye Diedhiou, Burak Kılıçoğlu, Taha İbrahim Rençber, Mustafa Yalçınkaya, İsmailcan Kabataş, Can Efe Bozacı, Abdullah Güler, Usaini Hassan, Hasan Ege Akdoğan, Polat Polat

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Yunus Emre Divan, Yusuf Peker, Halil İbrahim Atalay, Umut Güven, Doruk Üzüm, Ahmet Said Acısu, Emir Alp Özçelik

Teknik Sorumlu: Can Güçer

Goller: Joao Figueiredo (dk. 3 ve 25) (Başakşehir), Mustafa Yalçınkaya (dk. 39) (Çorum FK)

Sarı kart: Jerome Opoku (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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