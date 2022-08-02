Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.30'da İzlanda'ya hareket edecek ve 18.45'te İzlanda'da yapacağı idmanla Breidablik maçı hazırlıklarını tamamlayacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Emre Belözoğlu Başakşehir İzlanda Spor Güncel Haberler

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