Başakşehir, Beşiktaş Deplasmanında Galibiyet Peşinde

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı müsabakadan galibiyetle ayrılıp, Avrupa kupaları için potaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede Beşiktaş'ın konuğu olacak. Turuncu-lacivertliler, ligde geride kalan 30 haftada oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 10 mağlubiyet, 6 da beraberlik alarak topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor. 2014 yılında yeni ismiyle Süper Lig'de yarışmaya başladığı günden bu yana 10 sezonda 8 kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertli takım, sezonu ilk 4'te bitirmesi halinde direkt, 5. sırada bitirmesi halinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte bu hedefini 11. sezonda 9. kez tekrarlamış olacak.

Deplasmanda Beşiktaş'ı 1 kez yendi

Rams Başakşehir, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynadığı 10 maçta 1 kez galip geldi. Turuncu-lacivertliler, söz konusu maçlarda 4 kez sahadan puansız ayrılırken, 5 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir, Dolmabahçe'de tek galibiyetini 2022-2023 sezonunda Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin 6. haftasında 1-0'lık skorla elde etti.

Çağdaş Atan'ın 4 büyüklere karşı galibiyet hasreti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, göreve geldiği günden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ligde 13 maçta 2 beraberlik, 11 de yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertlilerin başında dört büyüklere karşı henüz galibiyet alamayan Atan, yarın siyah-beyazlı takım karşısında bu şanssızlığını da kırmak istiyor.

Dış sahada üst üste 2 maç kazanamadı

Rakiplerine konuk olduğu 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Rams Başakşehir, deplasman puan sıralaması baz alındığında bu alanda 9. basamakta bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, 2024-2025 sezonunda üst üste 2 dış saha galibiyetle tanışamadı. Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Boz Baykuşlar, Beşiktaş maçını kazanarak bu kötü seriyi bitirmenin peşinde.

Piatek, Süper Lig gol yarışında 2. sırada

Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 19 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, 20 golü bulunan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in ardından gol krallığı yarışında 2. sırada bulunuyor. Piatek'i 17 golle Simon Banza, 16 golle Yusuf En-Nesyri, 14 golle Ali Sowe, 13 golle de Mame Thiam takip ediyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in takımlarına karşı 3. kez

Başakşehir, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in başında bulunduğu takımlara karşı daha önce 2 kez mücadele etti. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlanmasının ardından bir sonraki sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağladı. H Grubu'nda yer alan Başakşehir, Solskjaer'in çalıştırdığı Manchester United ile eşleşti. Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan İstanbul ekibi, İngiltere'de ise 4-1 kaybetti. Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, söz konusu dönemde yaşadığı yenilgiye ilişkin, " Başakşehir'e kaybettiğimiz maç Manchester United'daki en kötü mağlubiyetimizdi" açıklamasını yapmıştı.

Tek eksik Onur Ergün, 4 futbolcu kart sınırında

Başakşehir'de, Beşiktaş maçı öncesi sakatlığı devam eden Onur Ergün dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Turuncu-lacivertli ekipte 4 futbolcu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Deniz Türüç, Muhammed Şengezer, Philippe Keny ve Hamza Güreler yarın sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada iç sahada Gaziantep FK ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.

Cihan Aydın düdük çalacak

Beşiktaş - Başakşehir maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL