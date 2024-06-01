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BARÜ'den 5 milli sporcu Paris Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, güreş ve halter branşlarında Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyatları'nda temsil edecek. BARÜ'lü sporcular, bugüne kadar kazandıkları derecelerle dikkat çekiyor.

Bartın Üniversitesinden (BARÜ) 5 milli sporcu 2024 Paris Olimpiyatlarında güreş ve halter branşlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) 2024 Paris Olimpiyatları heyecanı yaşanıyor. Bugüne kadar Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında 30'u birincilik olmak üzere 97 derece kazanan BARÜ'lü milli sporcular şimdi ise gözlerini 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olimpiyatlara dikti. Türkiye'den 78 milli sporcunun kota aldığı 2024 Paris Olimpiyatlarında BARÜ'den 5 milli sporcu yer aldı.

Güreşte 4, halterde 1 BARÜ'lü Türkiye için ter dökecek

Kesinleşen sonuçlara göre 15 branşta 78 sporcu ile Paris'te olacak Türk kafilesinde BARÜ'lü öğrenciler Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil ve özel öğrenci Muhammed Furkan Özbek ile mezun öğrencilerden Burhan Akbudak ve Buse Tosun Çavuşoğlu yer alacak. Toplamda 206 ülkeden sporcuların katılımıyla 329 farklı müsabakanın yapılacağı olimpiyat oyunlarında Evin, Zeynep, Burhan ve Buse güreşte; Muhammed ise halterde Türkiye'yi temsil edecek.

"Şampiyonlar BARÜ çatısı altında yetişiyor"

Üniversite olarak spor alanında söz sahibi olma hedeflerinin olduğunu kaydeden BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan, "Spor, sağlık, teknoloji ve altyapı imkanları başta olmak üzere tüm imkanlarımızla geleceğimize değer katacak gençlerimizi en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımızla her geçen gün değişen alanımızla ilgili çalışmalarda bir dinamizm ve süreklilik hedefliyoruz. Yakaladığımız ivmeyle ülkemizin gelişimine katkı sunmayı ve spor alanında kalkınmamıza değer katmayı hedefliyoruz. Sporu yarınlarımızı güçlü kılma yolunda bir çaba olarak gören ve bu yönde büyük destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Gücümüzü yarının güçlü Türkiye'sine olan inancımızdan alıyoruz"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise BARÜ'nün tüm bileşenleriyle geleceğe değer katma hedefinde olduğunu vurgulayarak olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek BARÜ'lülerle birlikte tüm milli sporculara başarılar diledi.

Rektör Uzun, "Yarınların güçlü Türkiye'sinden ve bunu inşa edecek gençlerimizden umutluyuz. İlk günkü heyecanla gururla sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimizde gücümüzü bu inancımızdan ve öz potansiyelimize olan güvenimizden alıyoruz. Türk Sporuna değer katma yolunda bugüne kadar aldığımız başarıları olimpiyatlarda alacağımız derecelerle taçlandırmak istiyoruz. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin nitelikli eğitimindeki özverili çalışmaları için başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. M. Sabri Gök olmak üzere akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca yarınlara olan yolculuğumuzda bizleri daha iyisi için teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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