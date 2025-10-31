Haberler

Bartın Üniversitesi'nde Fair Play Üniversitesi Kervanı Etkinliği Gerçekleşti

Bartın Üniversitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 'Fair Play Üniversiteler Kervanı' projesinin 2025 yılındaki ilk durağı oldu. Etkinlikte fair play ruhu ve sporun etik ilkeleri üzerine panele katılan öğrencilerle bilgi paylaşımı yapıldı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) geleneksel olarak sürdürdüğü "Fair Play Üniversiteler Kervanı" fair play ruhunu anlatmak üzere öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'yi şehir şehir dolaşarak öğrencilerle buluşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun geleneksel olarak sürdürdüğü "Fair Play Üniversiteler Kervanı" projesinin 2025 yılında ilk durağı Bartın Üniversitesi (BARÜ) oldu. BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Dostu Kampüs Koordinatörlüğü iş birliğinde Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde "İyiye, Doğruya, Güzele" sloganıyla yola çıkan TMOK Fair Play Komisyonu öğrencilerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bugün fair play ruhunu anlamak için bir aradayız. Fair play ruhu aslında yüzyıllardır bu topraklarda var olan bir ruh. Anadolu topraklarında iyiye, doğruya, güzele bir eğilim daima var. Her birimiz hayatın içerisindeki zorluklar karşısında birbirimize hoşgörüyle yaklaşabiliyorsak işte o an fair play anıdır. Bu noktada fair play konusunun farklı boyutlarıyla ele alındığı organizasyonun, 2025–2026 akademik yılında Türkiye'de ilk kez Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Panelde ilk olarak TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç "Fair Play Nedir" başlıklı sunumunda fair play kavramını, sporun temel etik ilkeleriyle olan ilişkisini ve günümüz spor kültüründeki önemini ele aldı.

TMOK Fair Play Komisyonu 2. Başkanı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu da "Geçmişten Günümüze Fair Play" konusunda fair play anlayışının tarihi dönüşümünü, farklı dönemlerdeki uygulama örneklerini aktarırken Komisyon Üyesi Doç. Dr. Gülçin Güven "Atatürk ve Fair Play"i anlattı.

Komisyon Destek Grubu Üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Cemal Güler "Fair Play ve Kişisel Gelişim" adlı sunumunu yaparken Dr. Başak Sönmez ve Arş. Gör. Elif Aslan ise "Görsel Yönleriyle Fair Play" konu başlığında fair play'in medya ve görsel iletişim alanlarındaki yansımalarını örnekler üzerinden değerlendirdi.

Etkinlik kapsamında "Dünya Fair Play Fotoğraf ve Karikatür Sergisi" de ziyarete açıldı. - BARTIN

