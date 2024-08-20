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Barış Kanbak: 'Kaybetmediğimiz için mutluyuz'

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Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçı değerlendirerek, takımın geri dönüşünden memnun olduklarını ve önümüzdeki haftalarda oyunlarını geliştirmek istediklerini söyledi.

- Barış Kanbak: "Kaybetmediğimiz için mutluyuz"

MERSİN - Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, bu hava şartlarında iki takım için de 1 puanın iyi olduğunu belirterek, "Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Takımımızın yaptığı geri dönüşten, reaksiyondan da memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da oyunu geliştirerek maçlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, Mersin'de oynanan maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Kasımpaşa Antrenörü Barış Kanbak, zorlu hava şartlarında zorlu bir oyun olduğunu söyledi.

Karşılaşmayı iki ayrı bölümde değerlendirmek gerektiğini belirten Kanbak, "İlk yarıdaki su molasından öncesi ve su molasından sonrası ve ikinci yarı olarak ayırıyoruz. İlk yarıda biraz daha kontrollü bir oyun tercih ettik. Top rakipteyken sadece ön alan baskısında tek oyuncuyla 9 yönlendirmeli baskıyı ve savunmada artı 1 kalmayı planladık. Bunun için rakibimizin uzun toplar atacağını öngörüyorduk ki, öyle oynadılar. Bu uzun toplarda arkada eksik yakalanmamaktı amacımız. Bu uzun toplarda yakalanmadık fakat rakip takıma çok fazla topla oynama şansı verdik. Su molasında da bunun bizim için doğru tercih olmadığını düşündük, geriye dönüşünce risk almanın zamanının geldiğine karar verdik ve maçın son 10 dakikası, 9-10 baskısına döndük. Önde biraz daha kalabalık yerleşmeyi tercih ettik. Bunun meyvesinde aslında son 7-8 dakikada aldık" diye konuştu.

"Bu hava şartlarında iki takım için de bence 1 puan iyidir"

İlk yarıda içeriye girmeden önce 2-3 tane gol fırsatı bulduklarını da kaydeden Kanbak, "İki tanesi çok netti fakat bunu değerlendiremedik. Devre arasından içeri girdiğimizde bütün herkes oyuncu grubumuz, bizler bir sakinleştik önce. Çünkü oyuna yön vermesi gereken taraf bizdik. Bu ilk yarıda çok fazla gol pozisyonuna girmesek de bunu hissettirmiştik. Çünkü rakibimiz sadece tek plan üzerinden gidiyordu ve bunu da görmüştük zaten. İkinci yarıda biraz daha topla oynayan taraf olduk. Rakip ceza sahasında daha fazla topla buluştuk. Fakat maçın sonuna kadar sonuçlandıramama devam etti. Maçın sonunda şanslıydık. Şanslı olduğumuz bir pozisyonda golü bulduk ve bugün sahadan 1 puanla ayrıldık. Böyle deplasmanlarda, bu hava şartlarında iki takım için de bence 1 puan iyidir. Özellikle sezon başlarında. Kaybetmediğimiz için mutluyuz. Takımımızın yaptığı geri dönüşten, reaksiyondan da memnunuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha da oyunu geliştirerek maçlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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