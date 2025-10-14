Barış Alper Yılmaz Milli Takımda 2 Maç Sonra Forma Giydi

A Milli Futbol Takımı'nda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra forma giydi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaştı. Müsabakaya yedek başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, oyunda 68. dakikada Yunus Akgün'ün yerine dahil oldu.

Gürcistan ile deplasmanda oynadıkları müsabakada direkt kırmızı gören Yılmaz, cezasından dolayı İspanya ve Bulgaristan karşılaşmalarında oynamamıştı. - KOCAELİ