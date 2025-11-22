Barış Alper Yılmaz eski günlerine geri döndü
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gençlerbirliği müsabakasıyla 12 maç sonra gol sevinci yaşarken, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. 1 golün de pasını veren milli futbolcu; en çok ikili mücadele kazanan, en çok kilit pas atan isimler arasında zirvede yer alırken, en çok da adam eksilten ikinci isim oldu.
- Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik galibiyetinde 57. dakikada gol attı.
- Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 8 maç ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç olmak üzere 12 maç sonra gol attı.
- Barış Alper Yılmaz, sezon boyunca Süper Lig'de toplam 5 gol attı ve maçta en çok ikili mücadele kazanan ve kilit pas atan oyuncu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile oynarken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.
12 MAÇ SONRA GOL ATTI
Müsabakanın 57. dakikasında Mauro Icardi'nin, kaleci Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Velho'dan seken topu Barış Alper boş ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu. Bu sezon son olarak Fatih Karagümrük müsabakasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 olmak üzere 12 maç sonra gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 5'e çıkardı.
İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE
Takımının üçüncü golünde asisti yapan milli yıldız, en çok ikili mücadele kazanan, en çok kilit pas atan isimler arasında zirvede yer alırken, en çok da adam eksilten ikinci isim olmayı başardı.