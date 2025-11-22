Barış Alper Yılmaz eski günlerine geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile oynarken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

12 MAÇ SONRA GOL ATTI

Müsabakanın 57. dakikasında Mauro Icardi'nin, kaleci Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Velho'dan seken topu Barış Alper boş ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu. Bu sezon son olarak Fatih Karagümrük müsabakasında fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 olmak üzere 12 maç sonra gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu hepsi ligde olmak üzere gol sayısını da 5'e çıkardı.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Takımının üçüncü golünde asisti yapan milli yıldız, en çok ikili mücadele kazanan, en çok kilit pas atan isimler arasında zirvede yer alırken, en çok da adam eksilten ikinci isim olmayı başardı.