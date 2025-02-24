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Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım
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Tüm Türkiye Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenirken Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılara gönderme yapan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı kızdıracak bir paylaşım geldi. Barış Alper, paylaşımında 2020'de Mert Hakan ile bir Galatasaraylı yönetici arasında yaşandığı iddia edilen mesajlaşmalara yer verdi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray- Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. RAMS PARK'taki karşılaşma öncesin iki takımın yıldızlarından peş peşe göndermeli paylaşımlar geldi. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın göndermeli paylaşımının ardından Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz da sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi için Mert Hakan'a cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

"ELLERİNDE BİR ŞEY KALMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Barış Alper'in söz konusu paylaşımında Fenerbahçe'ye göndermeler yer alırken bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Barış Alper Yılmaz maç günü paylaşımında, 2020 yılında Mert Hakan Yandaş ile bir Galatasaraylı yönetici arasında yaşandığı iddia edilen mesajlaşmadaki ifadelere de yer verdi. Galatasaray'ın o dönemde Kadıköy'de aldığı galibiyet sonrası mesajlaşmanın yaşandığı ve Mert Hakan Yandaş'ın 'Ellerinde bir şey kalmaması çok sevindirici' ifadelerini kullandığı da ileri sürülmüştü.

Barış Alper'den Mert Hakan'ı çileden çıkartacak paylaşım

MERT HAKAN'IN PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlarla arası açık olan Mert Hakan Yandaş da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş, deneyimli futbolcupaylaşımda Galatasaray'a karaborsa bilet ve illegal bahis iddiaları üzerinden göndermede bulunmuştu. Mert Hakan'ın bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken, sarı-lacivertliler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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