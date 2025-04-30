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Barcelona ve Inter 3-3 Beraber Kaldı

Barcelona ve Inter 3-3 Beraber Kaldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Inter ile 3-3 berabere kaldı. Hızlı başlayan maçta Inter öne geçti, Barcelona eşitliği sağladı, ardından Inter tekrar öne geçti fakat Barcelona son sözünü söyledi ve mücadele berabere bitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında karşılaştığı Inter'ı 3-3 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk karşılaşmalarında heyecan devam ediyor. Barcelona, İtalyan ekibi Inter'i Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladı. Mücadele çok hızlı başlayan Inter, 1. dakikada Marcus Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan ekibi 21. dakikada Denzel Dumfries'in ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından Barcelona baskısını artırarak, 24. dakikada Lamine Yamal ve 38. dakikada Ferran Torres'in golleriyle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda da tempo yüksekti. 63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde gecenin yıldız isimlerinden Denzel Dumfries Inter'i yeniden öne geçirdi. Bu golün iki dakika sonrası Barcelona Yann Sommer'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen dakikalarda gelişen ataklardan sonuç çıkmayınca mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Inter'de mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

Eşleşmenin rövanş maçı 6 Mayıs Salı günü İtalya'da oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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