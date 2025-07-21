Barcelona taraftarı çıldırdı! 2 günde tam 70 bin kişi hücum etti

Barcelona taraftarı çıldırdı! 2 günde tam 70 bin kişi hücum etti
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Barcelona'da 18 yaşındaki Lamine Yamal'a 10 numaralı formanın verilmesinin ardından forma satışları patlama yaptı. Sadece 2 gün içinde 70 binden fazla Yamal forması satıldı ve yaklaşık 10 milyon euroluk bir ciro elde edildi. Bu satış adedi, 10 numaranın eski sahibi olan Lionel Messi'nin ilk 2 günkü satış adedini bile aştı.

18 yaşındaki Lamine Yamal'a 10 numaralı formanın verilmesinin ardından Barcelona'da forma satış patlaması yaşandı. Sadece 2 gün içinde 70 binden fazla Yamal forması satıldı. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir ciro yapıldı.

MESSI GERİDE KALDI

10 numaranın eski sahibi olan Lionel Messi'nin ilk 2 günkü satış adedini bile geride bıraktı. Formaların 170 ülkeye dağıtımı başladı.

Barcelona taraftarı çıldırdı! 2 günde tam 70 bin kişi hücum etti

İspanyol devinde 10 numaralı formayı daha önce Messi, Maradona, Romario, Rivaldo, Maradona, Ronaldinho ve Hagi gibi efsane isimler giymişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla toplamda 55 maça çıkan Yamal, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol 21 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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