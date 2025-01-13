Barcelona, Real Madrid'i darmadağın etti, herkes Ancelotti'ye yüklendi

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı. Mücadelede Arda Güler hiç süre alamadı.

ANCELOTTİ'YE TEPKİ VAR

Ezeli rakipleri Barcelona'ya karşı alınan ağır yenilgisi sonrası tepkiler ve eleştiriler Real Madrid teknik direktörüne yöneldi. Real Madrid taraftarları sosyal medya hesaplarından İspanyol devinin paylaşımlarına, Ancelotti ile yolların ayrılması gerektiğini ifade eden yorumlarda bulundular.

Mücadele süre alamayan Arda Güler'in yedek kulübesindeki mutsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya platformu X'te 1 milyondan fazla takipçisi olan bir Real Madrid taraftar sayfası ise Ancelotti'ye genç oyuncuları oynatmadığı gerekçesiyle isyan etti. Paylaşımda, "Ne Brahim, ne Arda Güler ne de Endrick bu Real Madrid'de bu kadar az oynamayı hak ediyor. Her maça çıkmamalarını anlayabilirim ama neredeyse hiç fırsat bulamıyorlar. Bu asla anlayamayacağım bir şey ve genç oldukları bahanesi artık geçerli değil" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;