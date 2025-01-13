Üye Girişi
Haberler
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı. İspanyol taraftarlar, maçta Arda Güler'in süre bulamamasını sert eleştirdi ve Carlo Ancelotti'ye tepki gösterdi.

İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı. Mücadelede Arda Güler hiç süre alamadı.

ANCELOTTİ'YE TEPKİ VAR

Ezeli rakipleri Barcelona'ya karşı alınan ağır yenilgisi sonrası tepkiler ve eleştiriler Real Madrid teknik direktörüne yöneldi. Real Madrid taraftarları sosyal medya hesaplarından İspanyol devinin paylaşımlarına, Ancelotti ile yolların ayrılması gerektiğini ifade eden yorumlarda bulundular.

Barcelona, Real Madrid'i darmadağın etti, herkes Ancelotti'ye yüklendi

Mücadele süre alamayan Arda Güler'in yedek kulübesindeki mutsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmazken, sosyal medya platformu X'te 1 milyondan fazla takipçisi olan bir Real Madrid taraftar sayfası ise Ancelotti'ye genç oyuncuları oynatmadığı gerekçesiyle isyan etti. Paylaşımda, "Ne Brahim, ne Arda Güler ne de Endrick bu Real Madrid'de bu kadar az oynamayı hak ediyor. Her maça çıkmamalarını anlayabilirim ama neredeyse hiç fırsat bulamıyorlar. Bu asla anlayamayacağım bir şey ve genç oldukları bahanesi artık geçerli değil" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

Barcelona, Real Madrid'i darmadağın etti, herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
img

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
img

Ne kadar Suriyeli ülkesine dönecek? Şara tarih ve sayı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı

Son Dakika Haberleri

ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir? Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzluğu soruşturması nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2025! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? 13 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Belediyesi hangi parti? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ne zaman belediye başkanı oldu? Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir, gözaltına mı alındı? Beşiktaş Belediye Başkanı neden gözaltına alındı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.