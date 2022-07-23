Barcelona'nın yeni sezon formasını ünlü manken Lvovna tanıttı, satış rekorları kırıldı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Transfer dönemine damga vuran İspanyol devi Barcelona, forma satışlarıyla da gündeme geldi. Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı formalarda satış rekoru kırıldı. Tanıtım fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Barcelona, forma satış rekoru kırdı. Lewandowski, Raphinha gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren ve forma tanıtımında ünlü manken Evgeniya Lvovna ile çalışan Barcelona rekora koştu.
TARAFTARLAR TAKİP ETMEYE BAŞLADI
Evgeniya Lvovna'nın forma tanıtımında yer almasından sonra Instagram takipçi sayısında çok net bir artış görüldü. Büyük beğeni toplayan ünlü manken, Barcelona'nın formalarının kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye ulaşmasında büyük rol oynadı.