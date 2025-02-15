Banza affetmedi: Rafa Silva'dan inanılmaz hata
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Simon Banza'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo-mavililerin golünde siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın yaptığı hata, karşılaşmaya damga vurdu.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Rafa Silva'nın hatasının ardından Simon Banza'nın golüyle 1-0 öne geçti.
RAFA'NIN HATASINI BANZA AFFETMEDİ
Karşılaşmanın 17. dakikasında Rafa Silva, kendi yarı alanından çıkmak isterken hatalı bir pas verdi ve top Vişça'da kaldı. Vişça, ceza yayının gerisinden rakip ceza sahasına hareketlenen Simon Banza'ya bekletmeden pasını verdi. Banza'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
İşte o anlar;