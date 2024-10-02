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Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin satılacağı iddia edildi
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Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin Suudi Arabistan kaynaklı bir fon tarafından alınmak istendiği ve hisse satış oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı da iddia edildi. Bordo-mavililer ayrıca, Qatar Airways ile sırt sponsorluğu için pazarlık yapıyor.

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayarak tarihi bir harekete imza atan Trabzonspor, Körfez sermayesiyle yakın temas halinde. Sponsorluk görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin hisselerini almak isteyen bir fon olduğu da iddia edildi.

KATAR'DAN 16 MİLYON EUROLUK SPONSORLUK

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "yurt dışı yatırımcı" sözlerinin detayı ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; Qatar Airways'in bordo mavililere sırt sponsoru olacağı ve dört yıl için 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

SUUDİLER HİSSE SATIN ALMAK İSTİYOR

Öten yandan Suudi Arabistan kaynaklı bir fonun ise Bankalar Birliği borcunu bitiren Trabzonspor'un AŞ hisselerini almak istediği öne sürüldü. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Suudi Arabistan Ertuğrul Doğan Trabzonspor Futbol Finans Katar Spor

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Yorumlar (1)

Baba Yabgu:

Satın evladım herşeyi satın sata sata filistin gibi oluruz sonunda

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