Haberler

Bandırmaspor ve Keçiörengücü Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Maçta Tanque ve İbrahim Akdağ golleriyle sahada eşitlik sağlandı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya) (Dk. 71 Cem Türkmen), Bacuna, Ndongala (Dk. 88 Enes Aydın), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 58 Topalli), Tanque

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer (Dk. 26 Mehmet Erdoğan), Roshi (Dk. 84 Fernandes), Rroca (Dk. 84 Erkam Develi), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Wellington (Dk. 22 Oğuzcan Çalışkan), Hakan Bilgiç, Ezeh, Mexer, İshak Karaoğul, Diouf (Dk. 90+3 Haqi Osman)

Goller: Dk. 11 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 27 İbrahim Akdağ ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ezeh, Dk. 72 Hakan Bilgiç ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.