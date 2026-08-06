Bandırmaspor'dan Yeni Sezon Güvenlik Toplantısı

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu öncesinde Bandırmaspor taraftar grup temsilcileri ile emniyet yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda yeni sezon öncesi stadyum güvenliği, deplasman organizasyonları ve tribün düzeni ele alındı.

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu öncesinde Bandırmaspor taraftar grup temsilcileri ile emniyet yetkilileri sezon öncesi güvenlik toplantısında buluştu. Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Spor Güvenliği Koordinasyonundan sorumlu Rıdvan Dal ile emniyet personeli ve Bandırmaspor taraftar grup temsilcileri katıldı.

Toplantıda stadyum güvenliği, deplasman organizasyonları, tribün düzeni ile taraftarların uyması gereken kurallar değerlendirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, yeni sezonun tüm kulüpler, yöneticiler ve taraftarlar için hayırlı olmasını dileyerek, geçen sezon taraftar gruplarıyla kurulan iletişimin güvenlik açısından önemli katkı sağladığını belirtti. Yeni sezonda da aynı iş birliğinin sürmesini temenni eden Demirdaş, Bandırmaspor'un Süper Lig hedefine ulaşmasını istediklerini ve güvenlik tedbirlerinin koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Rıdvan Dal ise Türkiye Futbol Federasyonu, emniyet ve jandarma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen sezon öncesi güvenlik toplantısında özellikle deplasman organizasyonlarının ele alındığını söyledi. Dal, taraftarların deplasmanlarda karşılaşabilecekleri olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

Yeni sezonda taraftarların deplasmanlara güvenli şekilde gidip dönmelerinin öncelikli hedef olduğunu belirten Rıdvan Dal, Passolig uygulaması kapsamında stadyum giriş ve çıkışlarındaki güvenlik tedbirlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Dal ayrıca, bu sezon disiplin uygulamalarının daha sıkı olacağını belirterek, küfür, sahaya yabancı madde atılması ve yasaklı pankartlar konusunda taraftarların daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Toplantı, taraftar grup temsilcilerinin görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı