Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Bunları sakın yemeyin! Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

Bandırmaspor-Şanlıurfaspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Bandırmaspor-Şanlıurfaspor Maçının Hakemi Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Maç 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü oynanacak Bandırmaspor- Şanlıurfaspor maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor, 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Suat Güz üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Emre Çakar olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
img

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.