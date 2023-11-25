Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu

Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

BANDIRMASPOR: Gkelios - Djıtte, Mulumba (Dk.52 Kaadem Harris ), Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Levent Ayçiçek), Doğan Can Davas, Jozefzoon (Dk. 72 Bobadilla), Rahmetullah Berişbek (Dk. 72 Mustafa Çeçenoğlu), Sitoe, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkçı

ŞANLIURFASPOR: Tokotaev - Aleksis Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 71 Donsah) Cumalı Bişi, Barış Ekincier (Dk. 71 Abdullah Aydın), Enver Cenk Şahin (Dk. 56 Mert Çapar ), Mehmet Yiğit, Al Hassan Torue (Dk. 82 Muhammet Arslantaş) Semih Karadeniz, Barış Gök

GOLLER: Dk. 8 Michel Mboula ( Şanlıurfaspor )

SARI KARTLAR: Djitte, Taha Batuhan Yayıkcı (Bandırmaspor) - Mehmet Yiğit, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Şanlıurfa)

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Bandırmaspor sahasında Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu.

3'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında, Rahmetullah Berişbek ortasını yaptı. Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda top kaleci Tokotaev'de kaldı.

8'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Kazanılan kornerde Barış Ekincek'in ortaladı. Ceza sahası içinde Mboula'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

21'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Barış Ekinciler, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci Gkelios gole izin vermedi.

56'ncı dakikada Djite'nin şutunuda top ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ayberk Demirbaş, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki takımında girişimleri sonuç vermedi ve Şanlıurfaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.