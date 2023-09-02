Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti

Birinci Lig'in 4'ncü haftasında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti ve maçı 3-1 kazandı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan ise maçın sonunda kırmızı kart gördü.