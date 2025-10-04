Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor'u Penaltıyla Geçti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-1 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Penaltıdan da olsa golü bulduk ve kazandık. Kazanmak önemliydi." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli maç arasına moralli bir şekilde girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazandıkları için oyuncularını tebrik eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Ümraniyespor'un geçen yıldan kalan bir oyun düzeni var. Hiç pozisyona girmemiş gibi gözükürken bir kere gelip gol atabiliyorlar. Tam da öyle oldu. Oyuna iyi başladık, golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. İkinci yarı kanatları daha iyi kullanmamız lazımdı, sistemimizi değiştirdik. Pozisyon üretmeye çalıştık fakat gol gelmeyince rakibin de direnci atıyor. Dakikalar azaldıkça oyun daha stresli bir hal alabiliyor. Penaltıdan da olsa golü bulduk ve kazandık. Kazanmak önemliydi. Ligde böyle maçlar da var. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi biraz dinlendikten sonra oyun olarak üstüne koymamız gereken şeyler üzerine çalışacağız. Milli maç arasını iyi bir şekilde değerlendirerek iyi bir Bandırmaspor izletmek istiyoruz."

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı da mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutladı.

Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadıklarını ifade eden Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Kırmızı karttan sonra oyun bizim aleyhimize döndü. Rakibimizi kutluyorum. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum, ceza alıyorum. Her şeye bu kadar burnunu sokan VAR olduğu sürece oyuncuların mücadelesi karşılıksız kalacak. Girmesi gereken pozisyonlara girmiyorlar, girmemesi gereken pozisyonlara giriyorlar. Ben bu VAR protokolünü anlamadım. Bir tek bize mi işliyor, onu da anlamadım. Bandırmaspor'un galibiyetine gölge düşürmek için söylemiyorum ama ülkenin kanayan yarası maalesef bugün bize denk geldi."