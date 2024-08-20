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Bandırmaspor'dan sezona iyi başlangıç: Hedef mücadeleci ve dirençli bir takım olmak

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Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, Trendyol 1. Lig'in ilk 2 haftasında elde edilen galibiyetlerin takımın motivasyonunu artırdığını belirtti. Kuter, Onur Göçmez Tesisleri'nde yapılan değişikliklerin de bu sezon takımın başarısına katkı sağlayacağını vurguladı.

- Bandırmaspor'dan sezona iyi başlangıç: Hedef mücadeleci ve dirençli bir takım olmak

BALIKESİR - Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, Trendyol 1. Lig'in ilk 2 haftasında elde edilen galibiyetlerin takımın motivasyonunu artırdığını belirtti. Kuter, Onur Göçmez Tesisleri'nde yapılan değişikliklerin de bu sezon takımın başarısına katkı sağlayacağını vurguladı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonuna başarılı bir başlangıç yaparak taraftarlarını umutlandırdı. Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter her maça ayrı bir önem vererek, dirençli ve mücadeleci bir performans sergilemeyi hedeflediklerini belirtti. Kuter, diğer yandan Onur Göçmez Tesisleri'nde yapılan yeniliklerin takıma olumlu yansıdığını ifade ederek, takımın birlikte çalışmanın ve konaklamanın getirdiği avantajlardan bu sezon fayda sağlayacağını dile getirdi. Kuter, ayrıca antrenman sahalarının isimlendirilmesi ve yeni saha yapımına ilişkin önemli kararlar aldıklarını da açıkladı.

Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, sezonun ilk iki haftasındaki başarılı başlangıcın ardından takımın motivasyonunun yükseldiğini belirterek, "Tabii henüz ligin çok başındayız. Lig çok uzun, bu yüzden maç maç bakıyoruz. Her maça ayrı önem veriyoruz. Başlangıçta alınan galibiyetler, takımın birlikteliğini ve kendine olan güvenini artırması açısından çok önemli. Bu da doğal olarak motivasyonu artırıyor. Biz, dirençli ve mücadeleci bir takım olmayı hedefledik ve her maça bu anlayışla yaklaşıyoruz" dedi.

Kuter, konuşmasının devamında Bandırmaspor Onur Göçmez Tesisleri'nde yapılan değişimlere değindi. Kuter, "Tesislerimizde ciddi bir değişimin içerisindeyiz ve bu değişimin takımımıza da yansıdığını görüyoruz. Futbolcularımız artık uzak mesafede konaklayıp antrenmana gelip gitmek zorunda kalmıyorlar. Onur Göçmez Tesisleri'nde konaklıyorlar ve antrenmanlarını burada yapıyorlar. Bu durumun bu sezon bize büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz, çünkü tesisimizdeki çalışmalar geçtiğimiz yıl ligin ikinci yarısına yetişmişti. Takım birlikteliği açısından bu bizim için çok önemliydi" diye konuştu.

Kuter, ayrıca tesislerdeki antrenman sahalarıyla ilgili yapılan düzenlemeleri de paylaştı. Kuter, "Bandırmaspor yönetimi olarak bir karar aldık ve 1 ile 2 numaralı antrenman sahalarımızı isimlendirdik. 1 numaralı antrenman sahamıza Kurucu Başkanımız Hasan Sur'un, 2 numaralı antrenman sahamıza ise 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde İskenderun'da hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ismini verdik. 3. antrenman sahamızın yapımı da devam ediyor ve inşallah en kısa sürede tamamlanacak. Üç antrenman sahasıyla daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dönem geçirmeyi planlıyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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