Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan

Sanayi Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongreye tek liste ile gidildi. Yapılan açık oylamalı seçimde Başkanlığa yeniden Onur Göçmez getirildi. Kongrede konuşan Başkan Onur Göçmez, İstanbul spor ile oynanan final maçında yaşanan haksızlıkları gündeme getirdi. Göçmez, "Bütün emeklerimizi sahada değil, masada kaybettiğimiz bir maç yaşadık. Bu da bir deneyim oldu hepimiz için. Aslında hepimizin biraz daha fazla Bandırma spor'a sarılması gereken günlere gidiyoruz. Cümlem ne kadar doğru ama biz gerçekten çok büyük bir kulübüz ama Kocaeli'ndeki İstanbul maçında ne kadar büyük bir camia olduğumuzu da tüm Türkiye duydu. Bundan sonrada bu birlikteliği devam ettirirsek daha da güzel işler yapacağımıza biz çok inanıyoruz. Benim başkanlık dönemimde hep yapmak istediğim şuydu; eskiden gelen tüm başkanlarımızı aynı çatı altında toplamaktı. Burada çok değerli eski başkanlarımız var. Tüm Türkiye'nin konuştuğu resim Bandırma'nın 15 bin kişiyle Kocaeli'nde omuz omuza verdiği mücadeleydi." dedi.

Faaliyet ve mali raporların ayrı ayrı okunarak ibra edildiği genel kurulda, Bandırmaspor'un toplam gelir ve gideri 62 milyon 255 bin olarak kaydedildi. Borçların da kalem kalem açıklandığı genel kurulda toplam borcun 45 milyon 850 bin lira olduğu, önceki yönetime 2 milyon 900 bin TL, mevcut yönetime 3 milyon 810 bin TL ve Başkan Onur Göçmez'e de 31 milyon 160 bin TL borcun bulunduğu açıklandı.